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ТАСС: тяжелораненые солдаты ВСУ умерли в Сумах после принудительной выписки

В российских силовых структурах отметили, что причиной стало отсутствие медицинской помощи.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Принудительно выписанные из госпиталей Сумской области спустя три недели солдаты ВСУ умерли из-за отсутствия медпомощи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских военнослужащих жалуются, что из-за колоссального количества раненых солдат ВСУ продолжительность лечения в госпиталях Сумской области в приказном порядке не должна превышать трех недель. На данный момент известны несколько случаев смертей тяжелораненых военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки», — сказал собеседник агентства.