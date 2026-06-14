«Родственники украинских военнослужащих жалуются, что из-за колоссального количества раненых солдат ВСУ продолжительность лечения в госпиталях Сумской области в приказном порядке не должна превышать трех недель. На данный момент известны несколько случаев смертей тяжелораненых военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки», — сказал собеседник агентства.