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Боец Меч: артиллеристы группировки «Север» бьют по врагу с коротких дистанций

По словам военнослужащего, уникальность расчета гаубицы заключается в том, что благодаря высокой точности стрельбы для поражения цели требуется гораздо меньше боеприпасов.

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Север» наносит точные снайперские удары по противнику с минимальным расходом снарядов с коротких дистанций в Сумской области. Об этом рассказал ТАСС артиллерист с позывным Меч.

«Наше орудие, хорошо замаскированное, находится рядом с позициями противника. Применяя методику расчетов, ведем огонь из гаубиц Д-30, наносим точные удары по его живой силе и укреплениям. Уникальность расчета гаубицы заключается в том, что благодаря высокой точности стрельбы для поражения цели требуется гораздо меньше боеприпасов, чем при стрельбе с обычных дистанций, например, для уничтожения неподвижной цели требуется несколько снарядов», — сказал артиллерист.

По его словам, «работа ведется в непосредственной близости от противника», в условиях постоянного поиска орудия вражескими БПЛА, которые пытаются обнаружить позицию для контрбатарейного огня.

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