МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Командование 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ пытается вербовать в подразделения беспилотных систем на сумском направлении дезертиров в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении в составе 101-й отдельной бригады теробороны существенные потери понесли подразделения беспилотных систем, которые командование бригады пытается восполнить за счет вербовки дезертиров в соцсетях», — сказал собеседник агентства.
Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число военнослужащих ВСУ, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70−80 тыс. Общее число беглецов превышает 250 тыс.