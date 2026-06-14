Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ пытаются вербовать в беспилотные подразделения дезертиров в соцсетях

В российских силовых структурах сообщили, что командование 101-й отдельной бригады теробороны делает это из-за больших потерь.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Командование 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ пытается вербовать в подразделения беспилотных систем на сумском направлении дезертиров в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении в составе 101-й отдельной бригады теробороны существенные потери понесли подразделения беспилотных систем, которые командование бригады пытается восполнить за счет вербовки дезертиров в соцсетях», — сказал собеседник агентства.

Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число военнослужащих ВСУ, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70−80 тыс. Общее число беглецов превышает 250 тыс.