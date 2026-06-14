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Подразделения беспилотных систем ВСУ понесли потери в Сумской области

Подразделения беспилотных систем ВСУ понесли крупные потери в Сумской области.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Существенные потери понесли подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Существенные потери понесли подразделения беспилотных систем из состава 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Шосткинском районе», — рассказали в российских силовых структурах.

Отмечается, что на данный момент командование бригады для восполнения численности личного состава прибегает к вербовке дезертиров в соцсетях.