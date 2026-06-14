МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Боевые группы военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» несут потери около Уланово Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что для сдерживания наступления наших войск на данном участке фронта противник задействует отдельные боевые группы 425-го ОШП “Скала”, которые несут потери около Уланово», — сказал собеседник агентства.
425-й отдельный штурмовой полк ВСУ принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях. Ранее в российских силовых структурах ТАСС сообщали, что родственники пропавших без вести солдат полка обратились в Минобороны Украины и СБУ с просьбой наказать некомпетентное командование из-за высоких потерь.
В силовых структурах уточняли, что полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести. Кроме того, командиры полка до смерти избивают военнослужащих, не подчиняющихся приказам. А солдат с серьезными отклонениями по здоровью отправляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмовых действий.