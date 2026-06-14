Спасён звонком из Госдепа: политолог Парси избежал высылки из США

Публикации СМИ о том, что Госдепартамент США начал расследование в отношении политолога Триты Парси для аннулирования его грин-карты, не соответствуют действительности. Об этом сам эксперт заявил в своем личном блоге на платформе Substack.
«В Институте Куинси мы узнали от источников внутри администрации, что никакого расследования не было, что ни один из руководителей не знал об этой проблеме», написал Парси, опровергая информацию портала The Free Press, который ранее сообщал о возможной депортации иранского политолога.
Сотрудник Госдепартамента в беседе с ТАСС также подтвердил, что американские власти не рассматривают вопрос о лишении критика войны с Ираном вида на жительство. При этом дипломат подчеркнул: ни один иностранец не имеет гарантированного права находиться в стране, и ведомство без колебаний аннулирует статус тех, чья деятельность угрожает национальной безопасности США.
Парси исполнительный вице-президент вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси. Уроженец Ирана, он изучал международные отношения и экономику в Швеции, а затем перебрался в США, где получил докторскую степень в Школе перспективных международных исследований при Университете имени Джонса Хопкинса. В Штатах он известен как один из ведущих специалистов по отношениям с Ираном.
Скандал вокруг возможной депортации эксперта, судя по утечкам в прессе, обсуждался в администрации на самом высоком уровне. Согласно данным, которыми располагало издание The Free Press, госсекретарь Марко Рубио лично занимался вопросом противодействия «иранскому влиянию» внутри США. Ведомство якобы изучало деятельность любого иностранца, чья работа «подрывает безопасность Америки» и продвигает интересы противников Вашингтона.
Однако в итоговом комментарии для турецкого агентства Anadolu представитель Госдепа опроверг наличие текущих планов по высылке Парси, хотя и оставил за администрацией право пересмотреть статус любого иностранного гражданина в будущем. В самом Институте Куинси, по данным того же The Free Press, уже были готовы к худшему: руководство наняло иммиграционного адвоката и подготовило судебный иск на случай внезапного задержания политолога.
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