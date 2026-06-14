Спасён звонком из Госдепа: политолог Парси избежал высылки из США

Однако в итоговом комментарии для турецкого агентства Anadolu представитель Госдепа опроверг наличие текущих планов по высылке Парси, хотя и оставил за администрацией право пересмотреть статус любого иностранного гражданина в будущем. В самом Институте Куинси, по данным того же The Free Press, уже были готовы к худшему: руководство наняло иммиграционного адвоката и подготовило судебный иск на случай внезапного задержания политолога.