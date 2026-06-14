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Названа стоимость самой дорогой зарубежной командировки россиян весной

Самая дорогая зарубежная командировка россиян весной стоила 1,2 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Самая дорогая командировка российских специалистов весной 2026 года обошлась в 1,2 миллиона рублей, так, шесть сотрудников проживали пять ночей в пятизвездочном отеле Каира, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков.

«Самым дорогим отельными бронированием за рубежом стал заказ в Каире: в городе группа из шести сотрудников проживала пять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками. Компания заплатила на эту деловую поездку 1,2 миллиона рублей», — сказал Мастрюков.

По его словам, по России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для шестерых работников на неделю с размещением в четырехзвездочном отеле за 375 тысяч рублей.

Мастрюков рассказал, что весной текущего года доля командировок по стране составила 86,9%. «Деловые поездки по России составляют основную долю заказов от компаний», — сказал он.

Так, по России компании чаще всего ездят в командировки в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. При этом за границу отправляются в Китай, Белоруссию, Турцию, Казахстан, а также в Узбекистан.

При этом внутри страны гостиницы бронируются в среднем на 2,1 дня, а при зарубежных визитах — на 2,9 дня. «Средняя частота весенних командировок для компании — восемь поездок в месяц», — поделился Мастрюков.

Однако чаще остальных ездят по работе представители культуры и спорта, совершая в среднем 72 поездки в месяц.

В свою очередь административный персонал и работники компаний сервисной сферы отправляются в поездки около 10 раз в месяц, а сотрудники производственного сектора — девять раз.

Мастрюков обратил внимание на то, что, по данным весенних бронирований, 17% всех заказов сотрудников включали как минимум один выходной день, позволяя работнику задержаться в городе назначения и отдохнуть.

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