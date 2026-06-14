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МАГАТЭ готово стать посредником в проверке договоренностей США и Ирана

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал участие организации «очень важной формальностью, которая должна присутствовать».

Источник: Reuters

СЕУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возглавляемая им организация готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном, касающихся ядерной энергетики. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Самое важное в агентстве — проверка, и наше участие — очень важная формальность, которая должна присутствовать», — сказал Гросси на встрече с представителями мировых СМИ во время организованного МАГАТЭ семинара для журналистов в Вене. «Когда они договорятся и попросят нас взять на себя проверку, мне нужно будет обратиться к Совету [управляющих МАГАТЭ] и спросить его разрешения сделать это», — продолжил глава агентства, слова которого приводит Yonhap.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран 14 июня должны окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами должны пройти переговоры на техническом уровне.

Гросси еще в апреле во время визита в Сеул предлагал сторонам услуги МАГАТЭ по верификации условий сделки. 15 апреля он заявил, что договоренности между США и Ираном об иранской ядерной программе без механизмов проверки останутся «листом бумаги».

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