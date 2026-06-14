Губернатор Слюсарь: БПЛА уничтожены в трёх районах Ростовской области

Минувшей ночью в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах уничтожили украинские беспилотники.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах», — написал он.
Глава региона также отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области.
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