По данным Минобороны РФ на 13 июня, подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступательных действий полностью освободили населенный пункт Константиновка. В ведомстве уточнили, что за время боев за город украинская сторона потеряла до 380 военнослужащих, два танка и 14 боевых бронированных машин. Также был взят в плен командир 33-го отдельного батальона 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», который подтвердил, что украинское командование скрывало от бойцов реальное положение дел на фронте, опасаясь паники.