Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала РИА Новости, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований артиста.
«Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: “Рекомендовано Пенсионным фондом”, чтобы понять, читают организаторы требования или нет», — сказала Милявская.
Она пояснила, что подобные нестандартные формулировки в райдере используются многими артистами и служат своеобразным тестом: предполагается, что внимательный организатор обязательно переспросит.
«Когда вы увидите у моих коллег надпись “20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа” — это означает, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное», — отметила Милявская.
Райдеры артистов — одна из самых обсуждаемых тем. Артисты включают в список требований как базовые вещи, так и необычные позиции, такие как стейк из фламинго, 50 сосисок или определенное количество пачек быстрорастворимой лапши.