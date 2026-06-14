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В США забили тревогу из-за того, что Россия может сделать с Европой

Миршаймер: атаки БПЛА по территории России могут спровоцировать удар по Европе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Атаки беспилотниками по территории России могут спровоцировать удар по Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я думаю, если мы впадем в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе», — сказал он.

Миршаймер отметил, что в таком случае Запад ввяжется в неконтролируемую эскалацию, которая может привести к применению ядерного оружия.

Владимир Путин в пятницу на встрече с ветеранами СВО заявил, что Москва должна как следует отвечать на использование дронов противником, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты. Президент подчеркнул, что ВСУ расширяют применение БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть общество, но серьезного ущерба стране они нанести не смогут.

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