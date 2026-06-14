Euronews: фон дер Ляйен может стоять за ослаблением полномочий Каллас

За реформой дипломатического аппарата Евросоюза и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас может стоять председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает Euronews.
По данным портала, между дипломатической службой и Еврокомиссией нарастает напряжённость.
Фон дер Ляйен всё чаще позволяет себе комментарии по внешнеполитическим вопросам, фактически выходя за рамки своих полномочий. Это ещё сильнее подрывает позиции Каллас.
«Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряжённость между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», — говорится в материале.
Ранее политолог Павел Данилин заявил, что внешнеполитическая риторика Каи Каллас вызывает раздражение у части ключевых игроков Евросоюза.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен положительно оценил сообщения о возможной отставке главы европейской дипломатии.