От сбора бутылок до Белого дома: 15 фактов о Трампе в его день рождения

Трамп десятилетиями строил образ успешного предпринимателя, но его бизнес-биография была не только историей взлетов. Лично Трамп не объявлял себя банкротом, но связанные с ним компании несколько раз проходили через процедуру банкротства. Как сообщила The Washington Post, в 1991 году развлекательный комплекс Taj Mahal подал заявление о банкротстве. В 1992 году два других казино в Атлантик-Сити объявили себя банкротами. Через банкротства некоторые предприятия будущего президента проходили в 2004 и 2009 годах.