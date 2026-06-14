От сбора бутылок до Белого дома: 15 фактов о Трампе в его день рождения

Собирал бутылки, чтобы заработать.
В интервью Forbes Трамп рассказал, что в детстве вместе с братом собирал бутылки из-под газировки на своей первой работе. Но первый миллион на бизнес «в кредит» ему дал отец Фред, крупный нью-йоркский девелопер.
Сначала Трамп занимался арендным жильем в Бруклине, Квинсе и Статен-Айленде, а затем переключился на более престижные проекты на Манхэттене. Его первым крупным самостоятельным проектом стала реконструкция отеля Commodore рядом с Центральным вокзалом Нью-Йорка: после сделки с городом и Hyatt он открылся как Grand Hyatt New York. Сейчас Forbes оценивает состояние Трампа в $6,1 млрд.
Запускал бизнесы, которые не выжили и даже банкротились.
Трамп десятилетиями строил образ успешного предпринимателя, но его бизнес-биография была не только историей взлетов. Лично Трамп не объявлял себя банкротом, но связанные с ним компании несколько раз проходили через процедуру банкротства. Как сообщила The Washington Post, в 1991 году развлекательный комплекс Taj Mahal подал заявление о банкротстве. В 1992 году два других казино в Атлантик-Сити объявили себя банкротами. Через банкротства некоторые предприятия будущего президента проходили в 2004 и 2009 годах.
Кроме недвижимости, казино и гольф-клубов, Трамп пробовал запускать проекты в самых разных сферах. Среди них — авиаперевозчик Trump Shuttle, водка Trump Vodka, стейки Trump Steaks, журнал Trump Magazine, ипотечная компания Trump Mortgage и образовательный проект Trump University. Многие из этих проектов закрылись. Trump University завершился судебным урегулированием: бывшие слушатели утверждали, что им обещали научить успешным инвестициям в недвижимость, но вместо этого продавали дорогие курсы и семинары. Трамп согласился выплатить $25 млн бывшим слушателям, не признавая вину.
Стал телезвездой раньше, чем политиком.
До президентства Трамп был известен не только как девелопер, но и как ведущий реалити-шоу The Apprentice («Ученик»). Именно шоу закрепило за ним образ жесткого бизнесмена и фразу You’re fired. В 2007 году Трамп получил звезду на голливудской «Аллее славы» за продюсирование этого шоу. Трамп — второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный этой награды.
Не всегда был республиканцем.
Хотя сейчас Трамп — один из главных символов Республиканской партии, его партийная биография была непоследовательной. С 1987 по 2009 год Дональд Трамп был зарегистрирован как избиратель Демократической партии, с 2011 по 2012 год — как беспартийный. После этого регистрировался как избиратель Республиканской партии, от которой и был избран президентом в 2016 году.
Был владельцем конкурсов красоты.
С 1996 по 2015 год Трамп владел Miss Universe Organization, в которую входили конкурсы Miss Universe, Miss USA и Miss Teen USA. Этот бизнес хорошо сочетался с его медийным образом: конкурсы давали ему телевизионную аудиторию, международные связи и еще одну площадку для продвижения бренда Trump.
В 2015 году, уже после начала президентской кампании, у Трампа произошел конфликт с NBC и Univision из-за его высказываний о мигрантах из Мексики. После этого он выкупил долю NBCUniversal в Miss Universe Organization, стал ее единоличным владельцем, а вскоре продал компанию агентству WME/IMG.
Его мать была иммигранткой из Шотландии.
Трамп часто стоит политическую риторику вокруг миграции, но его собственная семейная история связана с переездом в США. Его мать Мэри Энн Маклауд родилась на острове Льюис в Шотландии и переехала в США в 1930 году. В Нью-Йорке она работала прислугой, а затем вышла замуж за Фреда Трампа. Отец будущего президента родился в Нью-Йорке в семье немецких иммигрантов.
Стал вторым президентом США с двумя непоследовательными сроками.
Трамп проиграл выборы 2020 года Джо Байдену, но спустя четыре года снова победил и вернулся в Белый дом. До него в истории США такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-м и 24-м президентом страны. Поэтому Трамп стал одновременно 45-м и 47-м президентом США.
Самый возрастной президент США.
Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Когда он во второй раз вступил в должность 20 января 2025 года, ему было 78 с половиной лет — это рекорд для президента США на момент инаугурации. До него самым возрастным президентом при вступлении в должность был Джо Байден.
Первый президент США с уголовной судимостью.
В августе 2023 года Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в Джорджии по делу о попытке пересмотра итогов выборов 2020 года. Там ему сделали магшот — первое такое фото бывшего или действующего президента США. Позднее снимок использовали в мемах, на сувенирах и в кампании самого Трампа.
В мае 2024 года присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Дело было связано с выплатой порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. В январе 2025 года суд назначил ему «безусловное освобождение»: судимость осталась, но тюремного срока, штрафа и испытательного срока не было.
Дважды проходил через импичмент.
Трамп стал первым президентом США, которому палата представителей дважды объявляла импичмент. Первый был связан с его разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, второй — с событиями 6 января 2021 года и штурмом Капитолия. В обоих случаях сенат оправдал Трампа.
Не любил рукопожатия.
В своей книге «Искусство возвращения» (1997) Трамп называл рукопожатия «одним из проклятий американского общества» и писал, что чем известнее человек, тем неприятнее для него эта традиция. Себя же он называл «помешанным на чистых руках». Однако во время президентского срока Трампу пришлось пересмотреть свои взгляды.
Не пьет алкоголь, но обожает диетическую колу.
На одной из пресс-конференций Трамп заявил, что никогда не пил алкоголь: «Я никогда не пил алкоголь по разным причинам». Одна из них — смерть его старшего брата Фреда, страдавшего алкоголизмом. Трамп известен своим пристрастием к диетической кока-коле. Любит он ее настолько, что в Овальном кабинете Белого дома есть особая красная кнопка для заказа газировки, пишет Financial Times.
Выступал за легализацию наркотиков.
В 1990 году, задолго до президентского срока, Трамп высказывался о легализации наркотиков в США. «Вы должны легализовать наркотики, чтобы победить в этой войне. Вы должны отнять доход у наркобаронов», — передавала его слова Chicago Tribune. Он также говорил, что собранные с наркотиков налоги надо тратить на информирование людей об опасности употребления запрещенных веществ.
Защищал памятники конфедератам.
Во время протестного движения на улицах США и сноса памятников историческим деятелям, которые были рабовладельцами и в Гражданскую войну воевали на стороне Конфедерации, Трамп высказывался в защиту монументов. В своем аккаунте в Twitter (сейчас — Х) Трамп писал, что наложит вето на любой законопроект, который попытается переименовать военные базы, названные в честь генерала Роберта Ли и других конфедератов.
Три жены и одиннадцать внуков.
Дональд Трамп был женат трижды. Его первый брак — с Иваной Трамп, эмигранткой из Чехословакии, моделью и предпринимательницей, — длился с 1977 по 1992 год. В нем родились двое сыновей — Дональд-младший и Эрик — и дочь Иванка. В 1993 году Трамп женился на актрисе Марле Мейплс, этот брак продлился до 1999-го, в нем родилась дочь Тиффани. Третьей женой и первой леди США стала Мелания Трамп, брак был заключен в 2005 году. Эмигрантка из Словении, модель и актриса родила в этом браке Трампу пятого ребенка — сына Бэррона. К 2026-му у президента уже 11 внуков.