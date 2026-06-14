МИД РФ пригрозил Польше болезненными мерами за посягательства на дипнедвижимость

— Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры, — сказал Климов.
Дипломат добавил, что польские власти осознают такой сценарий, а заявления гданьских чиновников рассчитаны скорее на политическую сцену города. Он также подчеркнул, что Россия владела недвижимостью в Гданьске задолго до того, как город стал частью польского государства после Второй мировой войны.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре по решению Варшавы. Здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование. Польская сторона предлагала передать здание, а в случае отказа планирует подать иск, говорится в сообщении.
Еще в апреле стало известно, что польские власти отключили электроснабжение и отопление в здании ныне не работающего консульства России в Гданьске.