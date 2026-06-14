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МИД РФ пригрозил Польше болезненными мерами за посягательства на дипнедвижимость

Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

— Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры, — сказал Климов.

Дипломат добавил, что польские власти осознают такой сценарий, а заявления гданьских чиновников рассчитаны скорее на политическую сцену города. Он также подчеркнул, что Россия владела недвижимостью в Гданьске задолго до того, как город стал частью польского государства после Второй мировой войны.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре по решению Варшавы. Здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование. Польская сторона предлагала передать здание, а в случае отказа планирует подать иск, говорится в сообщении.

Еще в апреле стало известно, что польские власти отключили электроснабжение и отопление в здании ныне не работающего консульства России в Гданьске.