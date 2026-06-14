Боец Карта: группировка «Север» за две недели уничтожила 15 установок РЭБ ВСУ

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины не могут полноценно оценивать обстановку на определенных участках в Харьковской области из-за потерь радиолокационных станций. За первые дне недели июня операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили 15 установок ВСУ, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«За счет нейтрализации систем радиоэлектронной борьбы на определенных участках Харьковской области получается не только обеспечить позитивные условия для полетов дронов “Севера” на цифровом и аналоговом управлении, но и сделать радиоэфир и связь четче. Из-за отсутствия радиоэлектронной разведки и радиолокационных систем противник не может полноценно оценивать и анализировать обстановку», — рассказал он.
По словам Карты, операторы БПС «Севера» уничтожили более 15 украинских станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станцийи станций радиоэлектронной разведки. Он добавил, что установки ВСУ были обнаружены во время мониторинга местности и уничтожены с помощью FPV-дронов на оптоволоконном управлении.