Боец Карта: группировка «Север» за две недели уничтожила 15 установок РЭБ ВСУ

«За счет нейтрализации систем радиоэлектронной борьбы на определенных участках Харьковской области получается не только обеспечить позитивные условия для полетов дронов “Севера” на цифровом и аналоговом управлении, но и сделать радиоэфир и связь четче. Из-за отсутствия радиоэлектронной разведки и радиолокационных систем противник не может полноценно оценивать и анализировать обстановку», — рассказал он.