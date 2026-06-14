Командир Финист: беспилотные системы «Севера» уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ в лесном массиве Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Финист.
«В ходе боевой работы нашими расчетами была обнаружена 152-миллиметровая гаубица Д-20 ВСУ, находящаяся на замаскированной позиции в лесном массиве. Несмотря на противодействие РЭБ ВСУ, операторы ударных FPV-дронов нанесли несколько ударов по цели и полностью уничтожили орудие», — рассказал командир роты БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше