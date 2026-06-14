МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заявления директора Национальной разведки США Тулси Габбард о финансировании Пентагоном сети биолабораторий по всему миру являются попыткой «громко хлопнуть дверью» и частью внутриполитической борьбы между разведсообществом и военным ведомством. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Очевидно, что национальная разведка и часть разведсообщества крайне критически относится к той деятельности, которую развернул Пентагон по линии DTRA (Defense Threat Reduction Agency, Агентства по сокращению военной угрозы — прим. ТАСС). Заявления Тулси Габбард — это не что иное, как попытка громко хлопнуть дверью, направленная на очередную итерацию внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах», — сказал эксперт.
По его словам, внутренние противоречия в США нарастают, налицо расколы и в силовом блоке. Отдельные национальные разведывательные структуры начинают выдавать в публичное пространство компрометирующие сведения о Пентагоне. При этом Министерство обороны США будет использовать все возможности для реализации своих внешних амбиций, в том числе за счет военно-биологического инструментария. Соответствующая инфраструктура развернута, а региональные специалисты уже длительное время работают над боевыми вирусами, отметил Степанов.
По его словам, агентство DTRA с 1998 года является ключевым оператором военно-биологических программ США. Развернутая по всему миру сеть лабораторий позволяет реализовывать научно-исследовательскую деятельность для сбора штаммов высоковирулентных инфекций, их анализа и адаптации под задачи создания биологического оружия. Отдельный аспект — воздействие на сферу животноводства с целью формирования угроз для продовольственной безопасности стран-противников. «Это “тихое оружие”, которое маскируют под естественные региональные инфекции», — пояснил эксперт.
Степанов добавил, что ключевая координирующая структура на Украине — Украинский научно-технический центр со штаб-квартирой в Киеве, доступ к объектам которого для местных правоохранителей запрещен. Аналогичные программы по данным эксперта реализуются в Армении, Грузии и на всем постсоветском пространстве.
Недавно директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о том, что американское правительство финансировало деятельность биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. «До настоящего времени свидетельства, в полной мере касающиеся существования и финансирования этих лабораторий, намеренно скрывались от вас — американских граждан», — подчеркнула глава Нацразведки США в своем видеообращении в X.