Эксперт Степанов назвал разоблачение биопрограмм США внутриполитической борьбой

По его словам, внутренние противоречия в США нарастают, налицо расколы и в силовом блоке. Отдельные национальные разведывательные структуры начинают выдавать в публичное пространство компрометирующие сведения о Пентагоне. При этом Министерство обороны США будет использовать все возможности для реализации своих внешних амбиций, в том числе за счет военно-биологического инструментария. Соответствующая инфраструктура развернута, а региональные специалисты уже длительное время работают над боевыми вирусами, отметил Степанов.