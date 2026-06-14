Скворцова: первый биоаналог для аутоиммунных болезней зарегистрируют в 2026 году

Первый отечественный биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний будет зарегистрирован и выйдет на рынок в 2026 году, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.