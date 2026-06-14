Скворцова: первый биоаналог для аутоиммунных болезней зарегистрируют в 2026 году

Первый отечественный биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний будет зарегистрирован и выйдет на рынок в 2026 году, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Разработка создана учёными ФМБА совместно с индустриальным партнёром «Орфан-био». Лекарство предназначено для пациентов с ювенильным артритом, псориатическим артритом, болезнью Стилла и другими орфанными синдромами, где традиционная терапия часто не помогает.
Появление российского биоаналога снижает зависимость от импорта и делает высокотехнологичную помощь доступнее.
Ранее Скворцова сообщила, что ФМБА России в 2026 году зарегистрирует первую отечественную 16-валентную вакцину от пневмококковой инфекции «Пневмикс».