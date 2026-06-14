Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: компанию Anthropic не зря выгнали из Пентагона

Каждый день показывает, что это был верный шаг, заявил глава военного министерства.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил 13 июня, что Военное министерство США не зря выгнало компанию по разработке моделей искусственного интеллекта Anthropic из ведомства.

«Три месяца назад военное министерство выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый день показывает, что это был верный шаг», — написал он в X.

В марте 2026 года Военное министерство США присвоило Anthropic статус «угрозы цепочкам поставок», фактически разорвав с ней деловые связи. Поводом для конфликта стало желание Пентагона использовать продукцию Anthropic на основе искусственного интеллекта «во всех законных целях». Руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такие возможности, потребовав сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов).

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше