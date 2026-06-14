Хегсет: компанию Anthropic не зря выгнали из Пентагона

В марте 2026 года Военное министерство США присвоило Anthropic статус «угрозы цепочкам поставок», фактически разорвав с ней деловые связи. Поводом для конфликта стало желание Пентагона использовать продукцию Anthropic на основе искусственного интеллекта «во всех законных целях». Руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такие возможности, потребовав сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов).