Хегсет заявил о правильности решения исключить Anthropic из Пентагона

Конфликт между Пентагоном и разработчиком ИИ возник из-за разногласий по вопросам использования искусственного интеллекта в военной сфере. В марте американское военное ведомство включило Anthropic в перечень компаний, которые, по его мнению, создают риски для цепочек поставок.