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Хегсет заявил о правильности решения исключить Anthropic из Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение исключить компанию Anthropic из работы с военным ведомством было правильным.

«Три месяца назад министерство войны выгнало Anthropic из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет в соцсети X.

Конфликт между Пентагоном и разработчиком ИИ возник из-за разногласий по вопросам использования искусственного интеллекта в военной сфере. В марте американское военное ведомство включило Anthropic в перечень компаний, которые, по его мнению, создают риски для цепочек поставок.

Руководство компании выступало за ограничения на применение ИИ в ряде военных случаев, включая системы автономного оружия и массовое наблюдение. В Пентагоне сочли такую позицию вмешательством в вопросы национальной безопасности.

Позднее администрация президента США ограничила использование разработок Anthropic федеральными структурами, после чего компания обратилась в суд, оспаривая решения американских властей.

Недавно Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире, обойдя OpenAI. Оценка стоимости разработчика семейства нейросетей Claude выросла после привлечения инвестиций на сумму около 65 млрд долларов.

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