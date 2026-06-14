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Премьер Латвии Кулбергс заявил секретном решении по украинским дронам

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о принятии властями секретного решения. Оно касается украинских беспилотников, которые залетают на территорию республики. Политик озвучил эту информацию в интервью телеканалу Delfi TV.

Глава правительства отказался разглашать подробности. Он назвал их «секретной информацией». Полную версию диалога опубликовали на канале Youtube.

«Я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», — сказал он.

Таким образом Кулбергс ответил журналистам на вопрос о методах борьбы с БПЛА внутри страны. Премьер утверждал, что реализация этого плана на практике даст больше возможностей. Это поможет предотвращать проникновение беспилотников в воздушное пространство Латвии.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Таллине сообщил, что киевский режим выступил с инициативой перед Латвией, Литвой и Эстонией. Речь идёт о заключении договора, призванного не допускать залёты украинских БПЛА в воздушное пространство стран. Предлагаемое соглашение получило название Drone Deal и в его рамках Киев намерен отправить в республики своих специалистов.

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