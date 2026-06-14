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Силы ПВО за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны России.

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны России.

Боевая работа велась над 14 областями и акваторией Азовского моря. Воздушные цели подавляли в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.

По уточнённым данным, все аппараты были самолётного типа.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что минувшей ночью в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах уничтожили украинские беспилотники.

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