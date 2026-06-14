«Чтобы не забронзоветь»: Перуашев объяснил уход с поста председателя «Ак жол»

Азат Перуашев заявил в Telegram-канале партии, что решил сложить полномочия председателя партии «Ак жол», чтобы не препятствовать обновлению руководства и появлению новых идей. По его словам, сменяемость является лучшим способом избежать монополии в политике.
О своем решении Перуашев рассказал на съезде партии, где также прошли выборы нового председателя. Он отметил, что страна уже находится в периоде серьезных перемен, а регулярное обновление руководства помогает политическим организациям развиваться и не терять связь с запросами времени.
«Чтобы не забронзоветь самому и не сдерживать возможные новые идеи и импульсы, я принял решение сложить полномочия председателя партии», — заявил он. По словам Перуашева, это особенно важно сделать до объявления выборов в Курултай: «Это тем более важно сегодня, до объявления выборов в Курултай, чтобы новый председатель полноценно взял руководство партией и предвыборной кампанией в свои руки».
Съезд удовлетворил заявление Перуашева о сложении полномочий. Новым председателем партии большинством голосов избрали Данию Еспаеву. К слову, выборы прошли на альтернативной основе. Конкуренцию Еспаевой составил председатель Казахстанской ассоциации предпринимателей сферы услуг Ермек Абдильдин.
В голосовании приняли участие 165 из 170 делегатов съезда. За Данию Еспаеву проголосовали 152 человека, восемь поддержали Абдильдина, еще пять воздержались.
Перуашев поздравил Данию Еспаеву с избранием и выразил готовность помогать ей в дальнейшей работе партии и во время предстоящих выборов в Курултай. Также он поблагодарил членов партии за доверие и поддержку, оказанные ему за 15 лет руководства «Ак жол».