«Чтобы не забронзоветь»: Перуашев объяснил уход с поста председателя «Ак жол»

«Чтобы не забронзоветь самому и не сдерживать возможные новые идеи и импульсы, я принял решение сложить полномочия председателя партии», — заявил он. По словам Перуашева, это особенно важно сделать до объявления выборов в Курултай: «Это тем более важно сегодня, до объявления выборов в Курултай, чтобы новый председатель полноценно взял руководство партией и предвыборной кампанией в свои руки».