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NYT: ВСУ не удается организовать противовоздушную оборону из-за дефицита Patriot

ВСУ столкнулись с дефицитом ракет для Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Украинской армии не удается выстроить целостную противовоздушную оборону из-за нехватки ракет Patriot. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, ВСУ столкнулись с острым дефицитом ракет-перехватчиков. Эта слабость стала особенно заметной на фоне ударов, наносимых российской армией.

«У ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами», — говорится в публикации.

Обозреватели NYT отметили, что нынешние темпы поставок не позволяют Киеву организовать полноценную систему ПВО. Ситуацию также осложняет конфликт на Ближнем Востоке, где перехватчики Patriot нужны самим США и их союзникам.

Немногим ранее The Guardian писала, что США не могут предоставить Украине ракеты для Patriot именно из-за ситуации на Ближнем Востоке. В материале отмечалось, что Киев оказался в уязвимом положении на фоне нехватки таких перехватчиков. И сложившаяся ситуация уже стала критической для ВСУ.

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