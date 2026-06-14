NYT: ВСУ не удается организовать противовоздушную оборону из-за дефицита Patriot

Немногим ранее The Guardian писала, что США не могут предоставить Украине ракеты для Patriot именно из-за ситуации на Ближнем Востоке. В материале отмечалось, что Киев оказался в уязвимом положении на фоне нехватки таких перехватчиков. И сложившаяся ситуация уже стала критической для ВСУ.