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Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ

ВСУ пытались беспилотниками атаковать регионы РФ с вечера 13 июня до утра 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства ПВО ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников. Перехвачено и уничтожено сразу 249 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны перехватили и уничтожили над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Атака продолжалась с вечера 13 июня до утра 14 июня.

«(Беспилотники сбиты — прим.ред.) над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.

Немногим ранее Минобороны сообщило, что 13 июня с 7:00 до 20:00 российские средства ПВО уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Тогда атаке подверглись Крым, Черное море, Краснодарский край, Московский регион и ряд областей. В ведомстве уточняли, что дроны также сбивали над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями.

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