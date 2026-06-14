Эксперт Дудчак: Варшава из-за ссоры с Киевом может урезать расходы на Украину

По его словам, поляки сейчас «дерутся за копейку, за цент, вернее, евроцент». «Там сейчас речь идет о выделении денег из фонда мира Евросоюза. Так, замминистра Польши сказал, что это наши деньги и мы будем бороться за них до конца», — указал эксперт.