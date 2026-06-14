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Эксперт Дудчак: Варшава из-за ссоры с Киевом может урезать расходы на Украину

Возможно сокращение таких статей расходов, как социальные выплаты, пенсии и пособия, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ссора Владимира Зеленского с Польшей из-за прославления и увековечивания Киевом нацистских преступников может повлиять на распределение средств Украине по некоторым статьям расходов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Возможно урезание определенных статей расходов на Украину в графе нужд населения — различные социальные выплаты, пенсии, пособия. Здесь могут быть варианты», — отметил он.

По его словам, поляки сейчас «дерутся за копейку, за цент, вернее, евроцент». «Там сейчас речь идет о выделении денег из фонда мира Евросоюза. Так, замминистра Польши сказал, что это наши деньги и мы будем бороться за них до конца», — указал эксперт.

Между тем, признал Дудчак, то, что Зеленский продолжает ссориться с различными странами, «по большому счету не повлияет на обеспечение ВСУ оружием и поддержание финансово даже киевского режима».

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало возмущение в Польше. Экс-президент республики Лех Валенса заявил, что, «воздавая честь бандитам из УПА», Зеленский оскорбил «всех убитых» поляков. Валенса отказался продолжать поддерживать Зеленского после такого решения. МИД Польши в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара и выразил ему обеспокоенность. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

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