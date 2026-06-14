Лукашенко поздравил Трампа с юбилеем

О том, что президенты Беларуси и США могли бы стать друзьями после личного знакомства заявил во время недавнего визита в республику президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм. Он отметил сходство двух лидеров в прямоте и честности своих высказываний.