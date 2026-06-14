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Лукашенко поздравил Трампа с юбилеем

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с днем рождения, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Сегодня Трамп празднует свой 80-летний юбилей.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Белорусский лидер неоднократно высказывался о своей позиции по отношению к нынешнему руководству США, называя себя «трампистом» и «единственным в мире президентом, который открыто поддерживал Трампа».

Он также отмечал, что любая встреча с президентом США могла бы благотворно повлиять на развитие отношений двух государств.

О том, что президенты Беларуси и США могли бы стать друзьями после личного знакомства заявил во время недавнего визита в республику президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм. Он отметил сходство двух лидеров в прямоте и честности своих высказываний.

Трамп является самым возрастным президентом США. На момент начала своего второго срока в январе 2025 года ему было 78 лет и 7 месяцев.

Ранее американский президент заявил, что в качестве подарка на день рождения хотел бы получить «мир во всем мире».

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