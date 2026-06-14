Крымский министр рассказал об «убедительных беседах» со спекулянтами

С 30 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марки АИ-95 — не более 20 литров один раз в сутки. Однако уже на следующий день глава республики Сергей Аксенов сообщил, что 95-й будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Тогда же ввели ограничения и на АИ-92 — не более 20 литров в сутки на машину. Ожидаемый срок нормализации ситуации — 30 дней, предупредил Аксенов.