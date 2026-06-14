Крымский министр рассказал об «убедительных беседах» со спекулянтами

Не допустить перебоев с поставками продуктов питания на крымский полуостров из-за атак украинских беспилотников на трассе «Новороссия» помогло быстрое предоставление необходимого топлива основным компаниям рынка, рассказал РБК министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
«Я прекрасно понимал, что если основные 40−50 компаний не обеспечить в первые же минуты топливом, начнутся перебои с поставками продуктов питания», — сказал министр. Сначала «среагировали по крупным», по 10−15 основным дистрибьюторам, которые обеспечивают доставку в магазины в том числе товаров «социальной группы», например, яиц, муки, соли, сахара, гречки и других. Затем, по мере стабилизации ситуации, стали подключать и остальные компании.
Продовольственные магазины в Крыму обслуживают более 1100 машин, еще 50−60 машин доставляют товары в аптеки. «Нам нужно было всех, кто обеспечивает дистрибуцию, объединить на одной информационной платформе и оперативно реагировать на их запросы по заправкам машин», — добавил Агаджанян. Для этого были созданы чаты, в каждом из них состоял министр и ответственный начальник управления.
В этих же чатах в режиме реального времени решали вопросы с заправкой: компании присылали данные машин и необходимое количество топлива, минпромторг Крыма передавал их в ручном режиме АЗС и машины заправляли. В итоге подвоз продуктов в магазины проходил без сбоев и своевременно, сказал Агаджанян.
Координация в этих чатах шла круглосуточно, подтверждает директор швейной фабрики «Аврора» Татьяна Кучеренко: «Там очень быстро принимались решения даже в очень жестких ситуациях».
В первые дни люди скупали отдельные виды продуктов, например, паллет сахара раскупался за 35 минут, сказал министр. Агаджанян сообщил, что власти рассматривали варианты ограничений на покупку ряда товаров вплоть до введения лимитов продажи в одни руки, но от этого решили отказаться. «Но я прекрасно понимал, что товарный запас в регионе у нас достаточный. Абсолютно не надо было ограничивать продажу, нужно было обеспечить своевременную доставку. Думаю, любое ограничение вызвало бы еще больший ажиотаж», — объяснил министр.
Региональный минпромторг следил за ценами на продукты в период ажиотажного спроса, но повышения не зафиксировал, утверждает Анушаван Агаджанян. В отдельных случаях возникали вопросы к магазинам в некоторых сельских поселениях, например, если предприниматель выставляет килограмм сахара за 120 ₽, тогда как поставляют ему его за 70 ₽ С такими магазинами проводили «разъяснительные беседы» и это было «убедительно», говорит министр.
Власти пока не считали ущерб, который понес бизнес, сообщил глава регионального минпромторга. Это будет сделано после стабилизации ситуации. «В любом случае, это удар по экономике, нужно четко говорить об этом. Безусловно, некоторые товары за последние дни продавались с такой скоростью, что могли бы позавидовать лучшие маркетинговые кампании. Однако искусственный ажиотаж никогда не заменит устойчивую и прогнозируемую работу экономики», — отметил министр.
ВСУ с середины мая активизировали удары по трассе «Новороссия», которая соединяет Крым с Херсонской и Запорожской областями.
С 30 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марки АИ-95 — не более 20 литров один раз в сутки. Однако уже на следующий день глава республики Сергей Аксенов сообщил, что 95-й будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Тогда же ввели ограничения и на АИ-92 — не более 20 литров в сутки на машину. Ожидаемый срок нормализации ситуации — 30 дней, предупредил Аксенов.