Лукашенко поздравил Трампа с 80-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Он родился в 1946 году в Нью-Йорке. Трамп два раза избирался на пост президента, став 45-м и 47-м по счету главой США.
Кстати, мы рассказывали, как потомки белорусских партизан оказались в семье и команде Дональда Трампа.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко оценил действия Трампа в конфликте США и Ирана.