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Лукашенко поздравил Трампа с 80-летием

Президент Беларуси поздравил президента США с юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Он родился в 1946 году в Нью-Йорке. Трамп два раза избирался на пост президента, став 45-м и 47-м по счету главой США.

Кстати, мы рассказывали, как потомки белорусских партизан оказались в семье и команде Дональда Трампа.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко оценил действия Трампа в конфликте США и Ирана.

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