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Новосибирское управление Судебного департамента возглавил бывший прокурор

Нового руководителя представил коллективу глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин, а прежнее руководство находится под следствием за растрату 3,3 миллиона рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

9 июня 2026 года начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области назначен Станислав Овчинников.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Нового руководителя представил коллективу глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин. Станислав Овчинников более 20 лет проработал в органах прокуратуры, занимая различные должности.

В июле 2025 года прежнее руководство новосибирского управления Судебного департамента попало под следствие. В отношении начальника Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, они похитили 3,3 миллиона рублей при ремонте здания Тогучинского районного суда. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.