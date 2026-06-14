Новосибирское управление Судебного департамента возглавил бывший прокурор

9 июня 2026 года начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области назначен Станислав Овчинников.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Нового руководителя представил коллективу глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин. Станислав Овчинников более 20 лет проработал в органах прокуратуры, занимая различные должности.
В июле 2025 года прежнее руководство новосибирского управления Судебного департамента попало под следствие. В отношении начальника Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
По версии следствия, они похитили 3,3 миллиона рублей при ремонте здания Тогучинского районного суда. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.