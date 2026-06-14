Новосибирское управление Судебного департамента возглавил бывший прокурор

В июле 2025 года прежнее руководство новосибирского управления Судебного департамента попало под следствие. В отношении начальника Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).