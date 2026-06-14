Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославле восстановили прерванное из-за атаки БПЛА движение в сторону Москвы

Евраев рассказал о нормализации движения транспорта на маршруте Ярославль-Москва.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославле сняли перекрытие на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Движение в сторону Москвы полностью восстановлено. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев в своем канале «Макс».

Как известно, транспортный поток на выезде из города был заблокирован после массовой атаки беспилотников ВСУ на область. Перекрытие затронуло один из ключевых маршрутов региона, связывающих Ярославль с федеральной трассой.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал Евраев, подтвердив, что ситуация на дороге нормализована.

Ранее глава Ярославской области сообщал, что обломки украинских дронов упали на объекты, где хранится топливо. В результате инцидента вспыхнул пожар. По данным Евраева, в настоящий момент возгорание пытаются потушить специальные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше