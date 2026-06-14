Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму

В письме Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, пишет Акорда.
Президент подчеркнул готовность Казахстана к продолжению совместной работы по продвижению инициатив, направленных на укрепление мира, взаимопонимания и устойчивого развития.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу благополучия и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности на благо американского народа.
14 июня 2026 года Дональд Трамп отмечает 80-й юбилей.
Днем ранее, 13 июня, Токаев поздравил Чарльза III с официальным днем рождения.