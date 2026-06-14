Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа по случаю дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В письме Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, пишет Акорда.

Президент подчеркнул готовность Казахстана к продолжению совместной работы по продвижению инициатив, направленных на укрепление мира, взаимопонимания и устойчивого развития.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу благополучия и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности на благо американского народа.

14 июня 2026 года Дональд Трамп отмечает 80-й юбилей.

Днем ранее, 13 июня, Токаев поздравил Чарльза III с официальным днем рождения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше