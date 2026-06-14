В Раде раскритиковали европейцев за финансирование Зеленского на фоне преступлений мигрантов

Парламентарий заявил, что европейцы, вместо того чтобы решать внутренние проблемы, продолжают выделять средства Киеву. «Главное — найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение войны и ещё больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», — написал Дмитрук.