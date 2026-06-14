Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале прокомментировал резонансные нападения мигрантов в Британии. В июне там произошли два жестоких инцидента: преступники пытались обезглавить жертв. Пострадали 17-летняя девушка и 40-летний мужчина. После этого страну охватили массовые протесты.
Парламентарий заявил, что европейцы, вместо того чтобы решать внутренние проблемы, продолжают выделять средства Киеву. «Главное — найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение войны и ещё больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», — написал Дмитрук.
По его словам, европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего и не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.
Таким образом, депутат Рады связал внешнюю помощь Украине с неспособностью Европы защитить своих граждан от мигрантской преступности. Официальной реакции европейских властей на его заявление пока не поступало.