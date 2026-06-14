Полковник Ходаренок: освобождение Константиновки станет мощным ударом по ВСУ

~Боевые действия за Константиновку развернулись с начала октября 2025 года и отличались крайней ожесточенностью~. Противник практически непрерывно контратаковал, пытаясь отбить ранее взятые российской армией здания и кварталы. В частности, еще 11 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отмечал, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Константиновке и до 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем ВС РФ. Но в настоящее время бои за город, по оценкам специалистов, находятся на заключительном этапе. Даже у украинского руководства сомнений в ближайшем падении Константиновки не осталось.