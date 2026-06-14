Полковник Ходаренок: освобождение Константиновки станет мощным ударом по ВСУ

На Украине заявили о возможном скором взятии армией России Константиновки. По данным Минобороны РФ, военные уже установили полный контроль над восточной частью города и вышли на северо-восточные окраины. Почему этот населенный пункт называют ключевым для фронта и какое значение имеет его освобождение — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Вооруженные силы России могут до конца лета взять ключевой для фронта город Константиновку в Донецкой народной республике. Такие оценки высказывают украинские военные.
«Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», — подобное мнение озвучил один из командиров бригад ВСУ, ведущих боевые действия на этом направлении.
Однако, скорее всего, Константиновка падет значительно раньше. Судьба населенного пункта, который является ключом к Славянско-Краматорскому укрепленному району, фактически предрешена.
~Боевые действия за Константиновку развернулись с начала октября 2025 года и отличались крайней ожесточенностью~. Противник практически непрерывно контратаковал, пытаясь отбить ранее взятые российской армией здания и кварталы. В частности, еще 11 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отмечал, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Константиновке и до 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем ВС РФ. Но в настоящее время бои за город, по оценкам специалистов, находятся на заключительном этапе. Даже у украинского руководства сомнений в ближайшем падении Константиновки не осталось.
~11 июня части и соединения группировки ВС России «Юг» в ходе ожесточенных уличных боев овладели восточной частью Константиновки ~и вышли на северо-восточные окраины города. Во взятых штурмом кварталах ликвидируют оставшихся солдат ВСУ. По предварительным данным, около 500 украинских солдат и офицеров в юго-западной части города и на территории местного металлургического завода попали в окружение.
В настоящее время подразделения и части ВС РФ успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.
Особо следует подчеркнуть, что Константиновка была превращена противником в крепость. Практически каждый дом в городе представлял собой опорный пункт и был подготовлен к круговой обороне. Каждый подвал превращен либо в укрытие, либо в долговременную огневую точку.
Все промышленные объекты Константиновки представляли собой мощные узлы обороны. Запасы материальных средств были укрыты в подземных укрытиях. Все опорные пункты прикрыты плотными минно-взрывными заграждениями и соединены многочисленными ходами сообщений, в ряде случаев подземными.
Уличные бои, как известно, являются самым сложным видом боевых действий. Даже относительно немногочисленные подразделения и части противника в условиях городского боя получают массу преимуществ перед многочисленными и технически хорошо оснащенными штурмующими войсками. Помимо всего прочего, в небе над Константиновкой одновременно находились даже не десятки, а сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые создавали немало трудностей для действий штурмовых групп российской армии.
Тем не менее, падение города-крепости Константиновки практически предопределено. Помимо того, что этот населенный пункт является важнейшим узлом обороны ВСУ в Донбассе, через него осуществлялось тыловое и техническое обеспечение практически всей группировки ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Через Константиновку проходят имеющие важное значение автомобильные дороги (H20, Т-0504 и Т-0516) и железнодорожная магистраль.
Наконец, утрата этого города станет очередным и мощным ударом по морально-психологическому состоянию украинской армии. Овладение Константиновкой открывает ворота к Славянску и Краматорску и предопределяет полное освобождение Донбасса.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).