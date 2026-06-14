Ynet: Израиль считает «плохим» будущее соглашение США с Ираном

С таким утверждением со ссылкой на источники выступил портал Ynet.
«Это — плохое соглашение, которое наносит ущерб нашим (Израиля — прим. ТАСС) интересам», — заявил израильский источник порталу. «Никто им (соглашением — прим. ТАСС) не доволен. Мы понимаем, что оно нам не подходит. Тревожно то, что Израиль не может оказывать никакого влияния, его голос не услышан», — продолжил собеседник Ynet.
Другой источник заявил порталу, что американский лидер Дональд Трамп «подставил» Израиль. «Трамп нас подставил, мы поплатились. Мы больше не в курсе событий и не можем ничего изменить», — цитирует Ynet заявление этого собеседника. «Мы в шоке, Трамп ведет диалог с другими странами, но не с Израилем», — добавил он.
Портал отмечает, что в течение многих лет Трампа воспринимали как человека, в значительной степени разделяющего израильскую оценку иранской угрозы и выступающего за «максимальное давление» на Тегеран. Однако на данном этапе, по израильским оценкам, приоритеты Вашингтона иные, и Трамп хочет заключить сделку с Ираном «любой ценой». Израильские официальные лица считают, что Трамп хочет быстро положить конец кризису и предотвратить полномасштабную войну. В результате Соединенные Штаты готовы пойти на компромисс по вопросам, которые Израиль считает критически важными для своей национальной безопасности, утверждает портал.
Кроме того, в Израиле существуют опасения, что в будущем Вашингтон будет оказывать на него давление с тем, чтобы он проявлял сдержанность в отношении шиитского движения «Хезболлах», чтобы не поставить под угрозу соглашение с Тегераном, утверждает портал. Израиль дает понять, что не намерен допустить ситуацию, при которой свобода действий его армии в Ливане будет ограничена в результате американо-иранского соглашения, отмечает Ynet.
Ранее Трамп заявил, что «сделка будет подписана» 14 июня. При этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не произойдет в воскресенье, но не исключил, что это событие состоится в ближайшие дни. По данным портала Axios, подписание меморандума между США и Ираном пройдет 14 июня в виртуальном формате.