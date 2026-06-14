Ynet: Израиль считает «плохим» будущее соглашение США с Ираном

Кроме того, в Израиле существуют опасения, что в будущем Вашингтон будет оказывать на него давление с тем, чтобы он проявлял сдержанность в отношении шиитского движения «Хезболлах», чтобы не поставить под угрозу соглашение с Тегераном, утверждает портал. Израиль дает понять, что не намерен допустить ситуацию, при которой свобода действий его армии в Ливане будет ограничена в результате американо-иранского соглашения, отмечает Ynet.