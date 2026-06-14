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Стало известно о жестком ограничении сроков лечения бойцов ВСУ

В связи с высокой загруженностью медицинских учреждений Сумской области, связанной с наплывом раненых украинских военнослужащих, продолжительность стационарного лечения для них ограничена трехнедельным сроком.

В связи с высокой загруженностью медицинских учреждений Сумской области, связанной с наплывом раненых украинских военнослужащих, продолжительность стационарного лечения для них ограничена трехнедельным сроком. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство из-за того, что продолжительность лечения в госпиталях региона теперь не должна превышать 21 день.

Он также рассказал, что было зафиксировано несколько смертей среди тяжелораненых боевиков, которые скончались уже после выписки из больниц. Собеседник агентства утверждает, что причиной стало отсутствие должной медицинской помощи, когда лечение было вынужденно прервано.

Ранее житель города Воловец Закарпатской области скончался в больнице после того, как его привезли после попытки незаконной мобилизации.

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