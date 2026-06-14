Стало известно о жестком ограничении сроков лечения бойцов ВСУ

Он также рассказал, что было зафиксировано несколько смертей среди тяжелораненых боевиков, которые скончались уже после выписки из больниц. Собеседник агентства утверждает, что причиной стало отсутствие должной медицинской помощи, когда лечение было вынужденно прервано.