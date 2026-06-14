Fox News: Иран может открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход

США и Иран могут подписать мирное соглашение уже 14 июня, утверждает американский президент Дональд Трамп. По его словам, сделка исключает какие-либо варианты владения ядерным оружием для Тегерана. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, подписание документа произойдет в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта.