На харьковском направлении было замечено много иностранных наемников из Нигерии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), но при этом не проходят даже предварительное обучение. Об этом рассказал ИС «Вести» заместитель командира штурмовой роты группировки войск «Запад» с позывным Луна.
По словам военнослужащего, среди обычных мобилизованных украинцев в рядах ВСУ есть и иностранные наемники, например, колумбийцы и нигерийцы.
Однако, как отметил Луна, опытными бойцами их назвать нельзя.
«В основном нет — у них как правило даже обучения толком нет», — отметил боец.
До этого в Запорожской области российскими военнослужащими ликвидирован иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ. Речь идет о гражданине Колумбии Хуане Себастьяне Рестрепо Мазо 1993 года рождения с позывным Оникс.
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