На харьковском направлении было замечено много иностранных наемников из Нигерии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), но при этом не проходят даже предварительное обучение. Об этом рассказал ИС «Вести» заместитель командира штурмовой роты группировки войск «Запад» с позывным Луна.