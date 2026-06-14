«Русские ударят по Европе»: Профессор описал опасный сценарий при усилении атак на Россию

«Я думаю, если мы впадём в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьёзно задумаются об ударах по Европе», — сказал профессор.
По оценке Миршаймера, подобный сценарий может втянуть Запад в неконтролируемую эскалацию. Он предупредил, что дальнейшее расширение ударов способно повысить риск конфликта с применением ядерного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами СВО заявил, что Москва должна жёстко отвечать на использование дронов противником, чтобы отбить желание атаковать российские гражданские объекты. По его словам, ВСУ расширяют применение БПЛА самолётного типа, пытаясь расколоть общество, но серьёзного ущерба стране нанести не смогут.
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