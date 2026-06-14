По его словам, биологическое оружие давно стало инструментом Демократической партии США для дестабилизации обстановки, подрыва экономик и смены политических руководств в разных странах мира. Поэтому шаги Трампа заслуживают самого пристального внимания, особенно учитывая, что подобные лаборатории до сих пор действуют даже на территории бывших советских республик.