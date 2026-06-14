По его словам, биологическое оружие давно стало инструментом Демократической партии США для дестабилизации обстановки, подрыва экономик и смены политических руководств в разных странах мира. Поэтому шаги Трампа заслуживают самого пристального внимания, особенно учитывая, что подобные лаборатории до сих пор действуют даже на территории бывших советских республик.
«Вашингтон фактически использует тему биологической безопасности как инструмент вмешательства в дела других стран. Это не может не беспокоить», — цитирует эксперта kp.ru.
Напомним, ранее разведка США раскрыла правду о биолабораториях по всему миру. Ведомство опубликовало доказательства финансирования объектов более чем в 30 странах. Так, на Украине хранятся сибирская язва, эбола и чума в 40 биолабораториях США. Примечательно, что солдаты ВСУ болеют завозным хантавирусом с летальностью 50%.
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