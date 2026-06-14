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«Время не бесконечно»: Президент Польши выдвинул жёсткий ультиматум Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий поставил Владимиру Зеленскому срок, чтобы тот переименовал воинскую часть, названную в честь Украинской повстанческой армии (УПА*). Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

«Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, не бесконечно. Речь идёт скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу», — говорится в материале.

Навроцкий намекнул Зеленскому: если тот переименует скандальное подразделение, он может передумать и не лишать украинского политика ордена Белого Орла (высшей награды Польши).

Ранее Life.ru писал, что Польша призвала Украину отменить переименование подразделения ВСУ в честь «Героев УПА»*. Там подчеркнули, что Киев допустил ошибку и теперь от украинской стороны в Варшаве ждут исправления ситуации. Туск пригрозил, что Польша не даст Украине особых условий для вступления в ЕС.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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