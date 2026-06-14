Титов заявил, что Китай наращивает поставки качественных лекарств в Россию

«Что касается БАДов, они тоже у нас требуют определенной разрешительной системы. Я думаю, что в Китай мы поставляем больше БАДов, чем Китай в Россию, потому что они очень любят наши травы, Иван-чай. Считается, что у нас все очень органическое, чистое — так, наверное, и есть почти везде», — сказал Титов.