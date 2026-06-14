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В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нужно срочно заключить мир на Украине из-за эскалации конфликта, заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет», — сказал он в интервью Berliner Zeitung.

Бывший советник Меркель добавил, что нужно быть очень осторожным, чтобы этот конфликт не перерос в европейскую войну. Вад подчеркнул, что, по его мнению, если так будет продолжаться и дальше, то все пойдет именно по такому сценарию.

В четверг глава отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости заявил, что Берлин должен прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни немцев.

В конце марта президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.

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