Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало статью, в которой резко критикует переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. По мнению авторов, эти переговоры не имеют ничего общего с реальной перспективой присоединения.
«Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения. Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», — говорится в материале.
Газета предупреждает, что даже если на встрече в Люксембурге будет принято какое-либо формальное решение, Брюссель постарается выдать его за свою победу. Однако самый опасный исход, по мнению издания, — это если Европа сама поверит в эту инсценировку.
Таким образом, Berliner Zeitung фактически называет процесс евроинтеграции Украины и Молдавии политической фикцией, не подкреплённой реальными возможностями ЕС.
Примечательно, что в Германии и ранее высказывались против вступления Украины в Евросоюз. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выступила в бундестаге с резким заявлением относительно евроатлантической интеграции Украины.