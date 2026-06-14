Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даже в Раде шокированы из-за планов Британии дать Зеленскому деньги, закрыв глаза на погромы

Европейские власти всё активнее выделяют деньги Владимиру Зеленскому, игнорируя проблемы безопасности внутри собственных стран. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук, комментируя резонансные нападения в Британии.

«Главное — найти ещё больше денег для Зеленского, ещё больше денег на продолжение войны и ещё больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», — написал нардеп в Telegram-канале.

По его словам, жителям Европы предлагают не задавать неудобных вопросов: кто совершает преступления, почему это происходит и как меняются города и улицы. Депутат считает, что внутренние проблемы западных стран уходят на второй план на фоне поддержки Киева.

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Погромщики сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.