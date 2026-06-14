14 июня газета Berliner Zeitung (BZ) сообщила, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) являются нереалистичным обещанием, которое невозможно исполнить.
«Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения. Это обещание данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», — указывается в материале.
Как отмечает издание, даже в случае принятия какого-либо решения на встрече в Люксембурге Брюссель попытается представить его как собственную победу. В газете подчеркнули, что наиболее опасным исходом станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.
12 июня председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что страны Евросоюза согласовали начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Он уточнил, что государства-члены договорились открыть первый переговорный блок с обеими странами.