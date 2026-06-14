В ФРГ заявили о невозможности вступления Украины и Молдавии в Евросоюз

Как отмечает издание, даже в случае принятия какого-либо решения на встрече в Люксембурге Брюссель попытается представить его как собственную победу. В газете подчеркнули, что наиболее опасным исходом станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.