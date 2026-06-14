Британия задержала «связанный с Россией» нефтяной танкер Smyrtos в Ла-Манше

«Судно будет временно перемещено на якорную стоянку у южного побережья Англии, за ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Меры в территориальных водах Великобритании были приняты в соответствии с внутренним и международным правом», — заявили в британском Минобороны.