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Экс-советник Меркель призвал к срочным переговорам с Россией из-за Украины

В Германии прозвучал призыв срочно начать переговоры с Россией для прекращения войны на Украине.

В Германии прозвучал призыв срочно начать переговоры с Россией для прекращения войны на Украине. С таким заявлением выступил генерал Эрих Вад, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В интервью Berliner Zeitung он подчеркнул, что затягивание конфликта ведёт к опасной эскалации.

«Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет», — сказал Вад.

По его словам, нужно быть очень осторожным, чтобы конфликт не перерос в общеевропейский конфликт. Экс-советник Меркель предупредил, что если ситуация будет развиваться в том же духе, именно такой сценарий и станет реальностью.

Ранее он заявлял, что Германия будет втянута в войну с Российской Федерацией, если немецкое правительство не сменит нынешний курс.

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