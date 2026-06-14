В Германии прозвучал призыв срочно начать переговоры с Россией для прекращения войны на Украине. С таким заявлением выступил генерал Эрих Вад, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В интервью Berliner Zeitung он подчеркнул, что затягивание конфликта ведёт к опасной эскалации.
«Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет», — сказал Вад.
По его словам, нужно быть очень осторожным, чтобы конфликт не перерос в общеевропейский конфликт. Экс-советник Меркель предупредил, что если ситуация будет развиваться в том же духе, именно такой сценарий и станет реальностью.
Ранее он заявлял, что Германия будет втянута в войну с Российской Федерацией, если немецкое правительство не сменит нынешний курс.