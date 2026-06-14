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Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной из-за дронов

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.

Источник: Geoffrey Lee/Planefocus Ltd.

«Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану, входящие в состав Боевой службы воздушной полиции, вылетели в 00:10 (совпадает с мск) для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после обнаружения группы воздушных целей в 12 км к востоку от Вылкова. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало», — сообщается на сайте министерства.

Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения на севере уезда Тулча о воздушной тревоге. Оно действовало около часа.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

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